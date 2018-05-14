Команда клуба «Рабица», закрывшегося в 2017 году из-за конфликта с правоохранительными органами, проведет вечеринку в честь своего двухлетия. Она состоится 21 июля в клубе Aglomerat в Костомаровском переулке в Москве. Завершающим танцполом станет его веранда.

«Для нас „Рабица“ живет вне условных стен в Красносельском районе. Это мы все и каждая наша вечеринка. Поэтому мы устроим красивый и классный день рождения, посвященный двум важнейшим для нас вещам — музыке и дружбе», — рассказали The Village организаторы вечеринки.

Лайнап объявят позже. Его опубликуют на странице «Рабицы» в фейсбуке.

Кроме того, 9 июня отпразднуют трехлетие «Минимума». Его хедлайнером станет Джейми Робертс, также известный как Blawan — британский техно-продюсер с релизами на R&S Records и Hessle Audio и собственным лейблом Ternesc. Организаторы уточняют, что это последняя подобная вечеринка. Ее закрывают, чтобы «освободить силы для новых проектов».

Также за неделю до этого состоится последняя в этом сезоне вечеринка Joy. 2 июня на ней выступят американцы Тристан Шоне с индастриал-проектом Author & Punisher и JS Aurelius со специальным нойзовым диджей-сетом и четыре проекта из Швеции: адепт эмбиента и индастриала Trepaneringsritualen, два EBM-проекта — Severe Illusion и Alvar, а также представитель классического эйсида Slusk.

Дополнительную информацию о месте проведения вечеринок Joy и «Минимум» позже опубликуют в фейсбуке.

Ранее The Village рассказывал, как создавалась и работала «Рабица» и как сотрудники правоохранительных органов устроили в ней погром, после которого клуб пришлось закрыть.

Источник: команда «Рабицы», Joy и «Минимума»