Новый клип «АИГЕЛ» о буднях полицейского
Хип-хоп-дуэт «АИГЕЛ» выпустил клип на новую песню «Принц на белом», сообщается в паблике группы.
В сюжете видео — история полицейского, который внезапно меняется ролями с одной из задержанных. Режиссер ролика Жанна Карабалаева описывает его как эксцентричный и смелый, задающий «визуальную атмосферу звучащей музыке».
Последний альбом «АИГЕЛ» представили в апреле. Ближайшие концерты группы состоятся 18 мая в московском клубе RED и 19 мая в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге.
Подробнее об «АИГЕЛ» можно прочитать в интервью The Village.
Источник: «АИГЕЛ»
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