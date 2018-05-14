Хип-хоп-дуэт «АИГЕЛ» выпустил клип на новую песню «Принц на белом», сообщается в паблике группы.

В сюжете видео — история полицейского, который внезапно меняется ролями с одной из задержанных. Режиссер ролика Жанна Карабалаева описывает его как эксцентричный и смелый, задающий «визуальную атмосферу звучащей музыке».

Последний альбом «АИГЕЛ» представили в апреле. Ближайшие концерты группы состоятся 18 мая в московском клубе RED и 19 мая в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге.

Подробнее об «АИГЕЛ» можно прочитать в интервью The Village.

Источник: «АИГЕЛ»