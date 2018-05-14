Видеосервис YouTube запустил раздел «Музыкальные хит-парады», где каждую неделю обновляется список лучших клипов, песен и исполнителей в 44 странах. Рейтинги составляются автоматически в зависимости от количества просмотров.

Так, по итогам прошлой недели самыми популярными клипами в России стали «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова (более 4 миллионов просмотров), «Миллион алых роз» Егора Крида (1,5 миллиона), «Розовое вино» Элджея и Федука, «This is America» Childish Gambino и «Медуза» Матранга.

Здесь же можно посмотреть 100 набирающих популярность роликов. В России отметились клипы Ники Минаж «Chun-Li» и «Barbie Tingz», «Одним целым» Фараона, «Gucci Flip Flops» Bhad Bhabie и Lil Yachty и «Мени уйлама» Дилнозы Исмияминовой.

В других вкладках можно также найти лучших исполнителей по итогам недели. Актуальные лидеры в России — Егор Крид, Элджей и «Время и cтекло». Лучшей песней в стране сейчас считается «Медуза» Матранга.

Источник: «Афиша»