Фонд «Нужна помощь» проведет Public talk «Как сохранять спокойствие и помогать во время ЧП» для представителей благотворительных огранизаций и журналистов.

По словам организаторов, после трагедии в Кемерове фонд неоднократно просили открыть сбор в пользу пострадавших. В связи с этим на встрече объяснят, почему фонды не стали открывать сборы после Кемерово, и расскажут, как не стать жертвой мошенников в условиях истерии. С гостями также обсудят, как действовать в случае беды, чтобы помочь, а не навредить. Помимо всего, спикеры расскажут о пользе долгосрочной помощи, как работать с эмпатией и распознать призыв о помощи.

Модератором встречи выступит Фекла Толстая. Среди участников заявлены директор фонда «Правмир» Софья Жукова, Митя Алешковский, директор фонда «Созидание» Елена Смирнова, психолог Алексей Обухов и журналисты.

Public talk пройдет с 15:00 до 17:00 17 мая на образовательной площадке InLiberty. Зарегистрироваться можно здесь.

The Village уже рассказывал, как не сойти с ума, когда все говорят о катастрофе. Почитать, как долго людей интересуют теракты, аварии и пожары, можно здесь.

Источник: TimePad