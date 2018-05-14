В Музее Москвы в седьмой раз пройдет международный фестиваль Typomania, посвященный дизайну, типографике, видео- и диджитал-арту. В программу, которая рассчитана с 26 мая по 3 июня, вошли более 20 выставок, лекции и воркшопы от участников из 14 стран.

В этом году фестиваль посвящен взаимодействию западной и восточной культур. Типография последней найдет отражение в двух выставках: «Красный Восток» с плакатами советской пропаганды 1920-х годов в мусульманских регионах и «Татарские Шамаили» — серия настенных панно с арабской каллиграфией.

Центральным же событием Typomania станет открытие большой плакатной выставки «WEST-EAST-POST». Другая экспозиция, подготовленная вместе с музеем истории ГУЛАГа, обращается к лагерной типографике и письмам заключенных на волю. Отдельную выставку с текстильными календарями откроет индийский дизайнер Субрата Бхоумик.

В образовательной программе — выступление немецкого дизайнера Бенедикта Гросса о создании шрифта на основе фотографий Земли из Google Maps и интенсив по созданию книг в Adobe Indesign. Сразу несколько воркшопов посвятят экспериментальному леттерингу, а голландские дизайнеры и каллиграфы тем временем проведут мастер-классы по каллиграфии и шрифтам.

Тему политического плаката затронет иранский дизайнер Маджид Аббаси, а продолжит израильский художник Давид Тартаковер. Кроме того, на фестивале состоится премьера документального фильма Hanzi.

Билета на один день фестиваля обойдется в 300 рублей, а на лекционные уикенды — по 600 рублей. Купить билеты можно на входе или на сайте, здесь же доступная подробная программа Typomania.

Источник: представители Typomania