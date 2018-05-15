Журналист Юрий Дудь представил на своем YouTube-канале фильм о режиссере Алексее Балабанове, умершем пять лет назад — в мае 2013 года — от сердечного приступа.

Картина длится чуть больше двух часов. В съемках приняли участие жена Балабанова, Надежда Васильева, актриса Агния Кузнецова, продюсер всех работ режиссера Сергей Сельянов, друг детства Евгений Горенбург и сын Петр.

Сам Дудь проанонсировал фильм следующими словами: «Считается, что если ты не славишь все, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, то ты Россию не любишь. Но это — бред. К счастью, в истории было много людей, которые это доказывают. Один из них — Алексей Балабанов. Он очень любил нашу страну и особенно наших людей, поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках».

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске. Действие большинства его фильмов происходит в России 1980–1990-х годов. Наибольшую известность режиссеру принесла дилогия о Даниле Багрове «Брат» и «Брат-2». Также его знают по картинам «Жмурки», «Война» и «Мне не больно».

Ранее The Village рассказывал о фильме «Груз 200» Алексея Балабанова и других драматических картинах о советском прошлом.