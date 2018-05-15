В среду, 16 мая, в Цифровом деловом пространстве на Покровке пройдет бесплатный мастер-класс Ильи Найшуллера. Он известен как автор клипов «Ленинграда» и The Weeknd, режиссер фильма «Хардкор» и продюсер комедии «Я худею».

Найшуллер расскажет о своем опыте использования современных технологий для создания историй, разберет некоторые сцены из фильмов и представит новый образовательный проект «Медиалаборатории» «Яндекс.Такси». Также на встрече ответят на вопросы про конкурс сценаристов, заявки на который принимаются до 25 мая.

Сбор гостей назначен на 19:30. Мастер-класс начнется в 20:00. После него состоится показ «Хардкора».

Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

Источник: «Медиалаборатории» «Яндекс.Такси»