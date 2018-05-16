Пользователи Reddit нашли короткий аудиофайл, в котором произносится имя. Некоторые пользователи слышат его как Янни, а другие — Лорел.

В соцсетях уже начали спорить из-за имен. В Twitter один из пользователей комментирует, что «Янни» слышат те, кто хотят внимания. Разногласия напомнили о подобном ажиотаже вокруг платья-хамелеона и серо-розовых кроссовок.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 мая 2018 г.

Где вы там вообще "Янни" умудряетесь слышать?!? https://t.co/FfKwLapURO — Andrew Lobachev (@Sturm_341) 16 мая 2018 г.

Вау, я их включил одновременно, и теперь с телефона тоже слышу Лорел, даже если остановится на компе - но после паузы на полминуты опять Янни! — Ilya Flyamer (@Phlya) 15 мая 2018 г.

Журналисты издания The Verge объяснили неодинаковую слышимость имен разными звуковыми частотами. «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. Нейроученые утверждают, что частоты могут меняться из-за аппаратуры, на которой воспроизводится аудиофайл. Влияют на восприятие звука и особенности строения уха, и то, что человек ожидает услышать.

Кроме того, с возрастом люди теряют чувствительность к высоким частотам, поэтому взрослые, скорее, будут слышать «Лорел», а дети и подростки — «Янни». Пользователи, которые одинаково воспринимают и низкие, и высокие частоты, могут поочередно слышать оба имени.

Источник: «Медуза»