В Москве с 17 по 27 мая пройдет четвертый фестиваль «Рыбная неделя». На городских площадках откроются рыбные рынки и более 100 торговых шале.

Посетителям фестиваля предложат свежую, замороженную, соленую, консервированную и вяленую рыбу, а также крабов, устриц, креветок и другие морепродукты. Часть продукции можно будет приобрести по сниженным ценам.

Самый большой рынок с охлажденной рыбой откроется между площадью Революции и Манежной площадью. На выбор покупателям предоставят атлантическую скумбрию, карельскую форель, чавычу, корюшку, белого амура, стерлядь, горбушу, кету и черноморскую рыбу — барабульку, кефаль, кильку, хамсу, ставриду и калкана. Здесь же продадут камчатских крабов, трепангов, гребешков и морских ежей.

На площади Революции тем временем можно будет попробовать рыбные деликатесы. Рыбой, среди которой — якутский омуль, нельма, муксун, мраморный сом, — угостят и на Тверской площади. Купить рыбу можно в том числе на рынках в Климентовском переулке и на Профсоюзной улице.

В торговых шале гости смогут найти фарш из лосося и трески, замороженные лососевые фрикадельки, рыбные пельмени, котлеты и зразы, консервированную рыбу, консервы, а также сельдевый, крабовый и лососевый паштеты.

Ранее The Village рассказывал, как выбирать рыбу и что поможет отличить замороженный товар от охлажденного.

Как раньше проходил фестиваль «Рыбная неделя», читайте в нашем материале.

Источник: сайт мэрии Москвы