Бен Клок, Нина Кравиц, Buttechno, Rødhåd, MCMLXXXV и еще более 20 диджеев и продюсеров из разных стран мира записали видео в поддержку тбилисского клуба Bassiani и клубной культуры Грузии. В своих обращениях они так или иначе повторяли лозунг «We Dance Together, We Fight Together».

В ночь на 12 мая в Bassiani и еще нескольких клубах Тбилиси прошли антинаркотические рейды. Полицейские применяли силу к посетителям, поэтому днем на акцию протеста к зданию парламента Грузии вышли около 3 тысяч человек.

The Village уже рассказывал, как прошел рейв-митинг и какие конспирологические теории с ним связаны.

Источник: FACT Magazine