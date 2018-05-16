В Москве 19 мая отметят День парков. В этот день отдыхающих ждут танцевальные мастер-классы, занятия по фитнесу и экскурсии в 20 парках.

Например, в саду имени Баумана будут обучать танго, вальсу и латине. Здесь же откроется музыкальная площадка, где посетители смогут сыграть на инструментах из овощей и фруктов. Также в саду организуют экскурсию об истории парка и Басманного района. Предварительная регистрация для участия не нужна.

Насыщенная танцевальная программа ждет гостей парка Победы на Поклонной горе. Вначале тут выступит балетный коллектив «Элит-S», а после состоятся мастер-класс по хип-хопу и занятие по брейк-дансу. Тогда же запланирован концерт участников шоу «Танцы» Арсения Хоронжего и Виктории Сидельниковой и выступление учеников школы современного танца Step Up. Напоследок москвичи смогут поучаствовать в мастер-классе по спортивным танцам, покататься на роликах и увидеть танцы балетного коллектива Art Dance Club.

Парк «Кузьминки» подготовил разнообразные спортивные мероприятия. В их числе — консультации фитнес-тренера и составление индивидуальной программы тренировок. Кроме того, в парке откроется стена для граффити, а также игровая зона с настольными играми как «Мафия», «Крокодил» и «Элиас». В свою очередь сад «Эрмитаж» 19 мая предлагает горожанам вспомнить традиционные дворовые игры: казаки-разбойники, «Выше ноги от земли», городки и скакалки.

А в «Сокольниках» запланированы пешеходные экскурсии об истории парка. Чтобы присоединиться к прогулке, нужно зарегистрироваться. Потом здесь начнется квест «Культпоход в “Сокольники”». В завершение программы в музее «Сокольников» можно посетить новую выставку фотографий, посвященную паркам столицы в дореволюционные годы.

С подробной программой и расписанием можно ознакомиться здесь.

Источник: сайт мэрии Москвы