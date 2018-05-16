В Петровском пассаже 17 мая откроется иммерсивная выставка к 50-летию модного дома Etro. Мероприятие проходит в рамках XVIII фестиваля искусств «Черешневый лес».

Итальянский бренд производит модную одежду, ткани, парфюмерию, товары для дома и аксессуары. Особую известность получил орнамент Etro пейсли.

Экспозиция разделена на тематические блоки — природа, искусство, цвет, игра и путешествие, — которые отображают главные ценности бренда. В интерактивных павильонах можно будет ближе познакомиться с компанией, а также сделать фотографии.

Источник: организаторы фестиваля