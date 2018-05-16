В лектории «Дома ремесел» на ВДНХ стартует цикл лекций «Кино прямо сейчас» в рамках летней образовательной программы. В течение месяца эксперты кино будут рассказывать о малоизвестных картинах 2018 года.

В рамках лекций можно будет узнать, как влияют на современный кинематограф интернет, соцсети и экономический кризис. Вместе со слушателями спикеры обсудят, куда исчезают десятки тысяч снятых фильмов в год, что они рассказывают о мире вокруг.

Первой лекцией цикла станет «Кино эпохи постправды. Реальность и документ». Ведущей встречи станет кинокритик Алиса Таежная. Гостям лектория расскажут, как режиссеры работают с исторической информацией, а также обращаются в творчестве к дневникам, исследованиям и интервью.

Лекция начнется в 20:00 17 мая в павильоне № 47. Вход свободный.

Источник: пресс-служба ВДНХ