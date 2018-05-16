В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 18 мая пройдет мастер-класс «Садик из тропических растений».

На занятии расскажут, как ухаживать за тропическими растениями и собрать оригинальную композицию. Напоследок ученики создадут тропический садик в индивидуальном флорариуме. В работе будут использоваться фиттонии, фаленопсисы и другие орхидеи, пилеи, солейролии и пеперомии.

Ведущим мастер-класса станет куратор коллекции суккулентов сада Ярослав Морозов. Начнется встреча в 18:00. Стоимость занятия — 2 500 рублей. Записаться можно по телефону: +7 (916) 675–64–83.

Источник: «Аптекарский огород»