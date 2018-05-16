В центре современного искусства «Винзавод» состоится третья биеннале искусства уличной волны «Артмоссфера», которая пройдет в формате коллективной выставки художников с опытом работы в стрит-арте.

Тема основного проекта, который представят с 30 августа по 17 октября, звучит как Offline и провозглашает усталость от информационных технологий. Организаторы отмечают тенденцию возрастающего внимания к локальности, автономности от глобализованного мира и стремятся подчеркнуть свойственные уличному искусству site-специфичность и работу с местным контекстом.

Российские и иностранные художники могут принять участие в основном проекте, подав заявки с работами, раскрывающими тему биеннале, до 20 июня. Для этого необходимо прислать портфолио и презентацию эксклюзивного проекта на почту [email protected] Работы, отобранные международным жюри, будут воссозданы участниками в Москве в формате арт-резиденции.

Также впервые в рамках биеннале представят исследовательский проект об истории развития стрит-арта в России и Москве. Выставка, кураторами которой станут художник Дмитрий Аске и сооснователь портала partizaning.org Антон Польский, расскажет о двух последних десятилетиях российского уличного искусства при помощи архива фотографий, работ и артефактов.

Источник: представители биеннале