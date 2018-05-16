Открытие книжного фестиваля «Красная площадь» перенесли на конец мая из-за подготовки к чемпионату мира по футболу.

Мероприятие откроется 31 мая выступлением камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и продлится на Красной площади до 3 июня. Помимо книжных презентаций, посетителей фестиваля ожидают театральные постановки, детские мастер-классы и музыкальные программы, включая концерт «Прогулки по воде» о рок-поэте Илье Кормильцеве, писавшем тексты для группы «Наутилус Помпилиус».

Также в программе запланирована лекция «Фантастика и мифология», посвященная мифологическим сюжетам, на которых основаны популярные фантастические книги, такие как «Властелин колец», «Гарри Поттер» и «Звездные войны».

Кроме того, на фестивале пройдут встречи с писателями, среди которых — Нарине Абгарян, Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Артур Гиваргизов, Виктор Ерофеев, Александра Маринина и Эдвард Радзинский. Завершится мероприятие 6 июня на Пушкинской площади.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Красная площадь» пройдет с 2 по 6 июня.

Источник: представители фестиваля