Google начал сбор заявок на подключение к музыкальному сервису YouTube Music в России.

Пользователям будут доступны две версии сервиса. В бесплатной вместе с песнями придется слушать и аудиорекламу. Платная обойдется в 9,99 доллара в месяц и позволит слушать музыку в фоновом режиме и скачивать ее для воспроизведения в офлайне. Подписчики Google Play Music получат доступ к YouTube Music Premium бесплатно.

Кроме того, Google решил переименовать платный сервис YouTube Red в YouTube Premium. С его помощью можно получить доступ к эксклюзивному видео и просмотру роликов без рекламы. Подписка на него обойдется в 11,99 доллара в месяц. В нее входит и доступ к YouTube Music. Сервис также будет доступен в России.

Источник: YouTube