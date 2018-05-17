В 2018 году перформанс-группа Blue Man Group впервые выступит в России. В своих шоу артисты объединяют музыку, стендап и современные технологии.

С 20 по 25 ноября выступления Blue Man Group можно будет увидеть в Санкт-Петербурге, с 28 ноября по 9 декабря — в Москве, а с 27 декабря по 6 января — в Екатеринбурге. Также в программу добавят еще два российских города.

Билеты уже в продаже. Цены в зависимости от площадки и мест в зале колеблются от 1 400 до 7 000 рублей.

Источник: представители Blue Man Group