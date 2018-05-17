В июне начнется второй сезон на концертной площадке «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». Бесплатные концерты в формате «музыка на воде» будут проходить по выходным на пруду парка «Останкино».

На открытии 2 июня выступит оркестр Московского военно-музыкального училища имени Халилова. В этот же день стартует IV ежегодный конкурс духовых оркестров.

В планах Сцены на воде — выступление поэтессы Ирины Астаховой (29 июня), концерт Мариам Мерабовой и проекта MIRAIF (8 июля) и встреча с Музыкальным коллективом Петра Налича (12 июля).

В течение лета на ВДНХ выступят десятки коллективов, которых выберут на всероссийском конкурсе. Также в новом сезоне запланирована серия летних концертов современной академической музыки «Неоклассики». Среди участников — Антон Севидов, Полина Осетинская, Илья Бешевли и Кирилл Рихтер. Завершится программа гала-концертом.

Источник: пресс-служба ВДНХ