Социальная сеть «ВКонтакте» планирует до конца года запустить внутреннюю платформу подкастов.

Как пояснил TJ директор по маркетингу компании Александр Круглов, проект реализуют на основе существующего аудиоплеера соцсети. При этом платформа станет самостоятельным продуктом с отдельной системой монетизации.

На первом этапе подкасты окажутся доступны ограниченному количеству пользователей в рамках закрытого тестирования. Позднее раздел появится в мобильном приложении «ВКонтакте».

Также соцсеть намерена в ближайшее время представить новую систему опросов, которая позволит голосовать сразу за несколько пунктов и менять сделанный выбор. Пользователи смогут ограничивать время голосования, добавлять обложки и проводить личные опросы через сообщения.

Кроме того, «ВКонтакте» обновит раздел рекомендаций, который ближайшим летом получит собственное название — «Атлас». По словам представителей компании, ежедневно рекомендациями пользуются 80 % аудитории соцсети.

Ранее «ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки с шифрованием, а также начала тестировать функцию каналов, аналогичных тем, что есть в мессенджере Telegram.



Источники: VK Media Day, TJ