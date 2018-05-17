В парке «Зарядье» открылся павильон «Ледяная пещера», представляющий собой лабиринт площадью 350 квадратных метров.

Стены, колонны и тоннели в пещере покрыты кристаллами льда, а температура воздуха здесь постоянно держится на уровне минус 5 градусов. Посетители смогут круглый год погрузиться в атмосферу Крайнего Севера, узнать о жизни народов, флоре и фауне региона. Для этого в павильоне установили видеопроекции и фоновое звуковое оформление.

Завтра вечером открывается "Ледяная пещера" в #Зарядье - частица русского Севера в Москве. Выглядит сказочно, но находиться там больше 15 минут не советую. Морозит по-настоящему. pic.twitter.com/z9Duoe2xg1 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 мая 2018 г.

Публикация от Moscow, Russia 🇷🇺 (@moscowtourism) 17 Май 2018 в 5:08 PDT

Публикация от Архитектурный совет Москвы (@archsovet) 17 Май 2018 в 10:22 PDT

Публикация от Департамент Строительства (@depstroi) 17 Май 2018 в 7:12 PDT

Работать новый павильон будет ежедневно с 10:30 до 20:30. Стоимость билетов начинается от 100 рублей для посетителей от 7 до 18 лет, а для совершеннолетних граждан составляет 200 рублей. Бесплатный вход предусмотрен для детей в возрасте до 7 лет, а льготным категориям полагается скидка 20 %.

Ранее The Village рассказывал, как выглядит новый столичный парк возле Кремля.

Источник: Instagram