В «Зарядье» открылась ледяная пещера с минусовой температурой
В парке «Зарядье» открылся павильон «Ледяная пещера», представляющий собой лабиринт площадью 350 квадратных метров.
Стены, колонны и тоннели в пещере покрыты кристаллами льда, а температура воздуха здесь постоянно держится на уровне минус 5 градусов. Посетители смогут круглый год погрузиться в атмосферу Крайнего Севера, узнать о жизни народов, флоре и фауне региона. Для этого в павильоне установили видеопроекции и фоновое звуковое оформление.
Работать новый павильон будет ежедневно с 10:30 до 20:30. Стоимость билетов начинается от 100 рублей для посетителей от 7 до 18 лет, а для совершеннолетних граждан составляет 200 рублей. Бесплатный вход предусмотрен для детей в возрасте до 7 лет, а льготным категориям полагается скидка 20 %.
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Источник: Instagram
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