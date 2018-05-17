В 33 регионах России, в том числе в Москве, 18 мая пройдет очередная акция Гринписа «На работу на велосипеде». Цель мероприятия — привлечь внимание к развитию экологических видов транспорта и популяризовать передвижение по городу на велосипеде.

Для участников акции предусмотрены специальные бонусы от организаторов и партнеров. Так, с 8:00 до 11:00 в городе появятся 10 энергетических точек — здесь велосипедистов угостят лимонадом и сладостями, вручат подарки, а при необходимости помогут отремонтировать велосипед. Такие пункты, они отмечены на карте красным, разместятся, в частности, возле «Хлебозавода», у ТАСС, Центрального рынка, сада имени Баумана.

Магазины и кафе для участников акции также введут скидки. Бонусы предусмотрены, например, в сети кофеен «Даблби», Starbucks и магазинах «Республика». В некоторых местах выгодные предложения будут действовать до 27 мая.

Как прошла акция «На работу на велосипеде» в прошлом году, можно посмотреть в материале The Village.

Источник: сайт акции