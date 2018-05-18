Центр документального кино запустил онлайн-кинотеатр Nonfiction.film, справившись с ошибочной блокировкой Роскомнадзора.

Платформа должна была начать работу 21 апреля, однако ее адрес попал в реестр запрещенных сайтов в результате борьбы Роскомнадзора с мессенджером Telegram. После этого ведомство пообещало исправить ошибку.

Организаторы кинотеатра отметили, что сервис пока проходит тестирование, потому первое время после запуска возможны ошибки и сбои.

На платформе Nonfiction.film представлены российские и зарубежные документальные фильмы, а также фестивальное игровое кино и сериалы. Каждую картину можно арендовать на 48 часов или просто купить.

Подробнее о Центре документального кино можно прочитать в интервью The Village с его директором Софьей Капковой.

Источник: Центр документального кино