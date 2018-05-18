Социальная сеть «ВКонтакте» намерена запустить три новых видеошоу, два из которых будут ориентированы на женскую аудиторию.

Одним из проектов станет ток-шоу с гимнасткой Ляйсан Утяшевой, в котором российская спортсменка будет проводить интервью с приглашенными знаменитостями. «ВКонтакте» позиционирует проект в качестве «женского варианта» шоу «вДудь». В каждом сезоне планируется выпускать по восемь эпизодов приблизительно по 40 минут. Выход первого сезона намечен на июль.

Вторым женским шоу станет передача Beauty Up, в которой популярные бьюти-блогеры будут превращать героинь передачи «в принцессу». Выпуски передачи, также запланированной на июль, будут длиться около 20 минут.

Кроме того, в августе «ВКонтакте» запустит трэвел-шоу «Местные», в котором

ведущий «из числа популярных блогеров» будет путешествовать по российским городам в сопровождении трех местных жителей, рассказывающих о необычных местных достопримечательностях. Длительность эпизодов программы также составит примерно 20 минут.

Источник: VK Digital Day