YouDrive вслед за «Делимобилем» запустит прокат электросамокатов
Каршеринг YouDrive начнет тестирование сервиса поминутной аренды электросамокатов в Москве.
В мобильном приложений будут доступны самокаты Ninebot ES1, оставить которые можно на любых городских велопарковах в зоне покрытия сервиса. На первом этапе компания предложит 200 самокатов, стоимость их проката составит 5 рублей в минуту.
Перед поездкой клиент должен осмотреть самокат на наличие повреждений.
Пользователям, которые вернут самокат в нерабочем состоянии или попытаются его украсть, грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Официальный запуск YouDrive lite запланирован на 28 мая, однако тестирование начнется уже в эту субботу. Первое время к тестированию смогут присоединиться только пользователи iOS.
Ранее сегодня состоялся запуск сервиса аренды электросамокатов от каршеринга «Делимобиль». Час проката обойдется в 100 рублей.
Источник: vc.ru
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