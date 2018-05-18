Каршеринг YouDrive начнет тестирование сервиса поминутной аренды электросамокатов в Москве.

В мобильном приложений будут доступны самокаты Ninebot ES1, оставить которые можно на любых городских велопарковах в зоне покрытия сервиса. На первом этапе компания предложит 200 самокатов, стоимость их проката составит 5 рублей в минуту.

Перед поездкой клиент должен осмотреть самокат на наличие повреждений.

Пользователям, которые вернут самокат в нерабочем состоянии или попытаются его украсть, грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Официальный запуск YouDrive lite запланирован на 28 мая, однако тестирование начнется уже в эту субботу. Первое время к тестированию смогут присоединиться только пользователи iOS.

Ранее сегодня состоялся запуск сервиса аренды электросамокатов от каршеринга «Делимобиль». Час проката обойдется в 100 рублей.

Источник: vc.ru