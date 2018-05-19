Департамент культуры вместе с агентством «Мосгортур» составили карту с пешими маршрутами по самым значимым мероприятиям акции «Ночь музеев». Мероприятия пройдут в ночь с 19 на 20 мая.

На выбор москвичей три пути — короткий, средний или длинный. Все они проходят через центр города и различаются по продолжительности. Самая короткая прогулка займет 15 минут (не считая времени, которое участник акции проведет в музее), другие маршруты рассчитаны на полчаса и 45 минут.

Самая быстрая экскурсия пройдет от улицы Красная Пресня до Большой Грузинской. Горожанам предлагают посетить квартиру семьи поэта Владимира Маяковского на Большой Пресне, а потом отправиться в Государственный биологический музей имени Тимирязева, где участники познакомятся с ночными животными. Закончится прогулка в Московском зоопарке рассказом об истории зоосада.

Получасовое мероприятие начнется с бесплатной пешеходной экскурсии о Москве после 1812 года. После нее, уже самостоятельно, можно посетить фаер-шоу в музее «Дом Бурганова», сходить в Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре, а напоследок зайти в «Дом на набережной».

Самый продолжительный маршрут предполагает посещение Московского музея современного искусства на Петровке. Затем по плану идут экскурсии, уличный квест и моноспектакль в Доме Гоголя. Еще одним пунктом прогулки станет Дом-музей Марины Цветаевой, где расскажут про жизнь поэтессы во время эмиграции. Конечная точка маршрута — Мемориальный музей Скрябина. Во внутреннем дворе музея выступят музыкальные группы, а на фасаде здания будут транслировать картины молодых художников проекта «Взгляд. Наследие. Скрябин».

The Village рассказывал, на какие мероприятия «Ночи музеев» стоит обратить внимание в этом году.

Источник: сайт мэрии Москвы