На фестивале «Рыбная неделя», который проходит в Москве с 17 по 27 мая, организуют театрализованные кулинарные мастер-классы на тему книг и фильмов о путешествиях.

Каждый день в павильоне «Кухня» на Тверской площади будут работать повара, которые научат гостей готовить в общей сложности 13 блюд, среди них — профитроли Джека Воробья, каша с кокосовым молоком Крузенштерна, зразы «Адмирал Нельсон», а также хлеб из «Робинзона Крузо».

В десертное меню, помимо консервированных ананасов, войдут четыре десерта, которые подавали на борту «Титаника»: сливовый пудинг, яблочные меренги, пудинги под названием «Сан-Суси» и «Вальдорф».

Кроме мастер-классов москвичей ждет и театральная программа. Всего 131 спектакль покажут на площади Революции и на площадке на Профсоюзной улице, у дома 41. Много представлений рассчитано на детей: например, выступление ставропольского театра кукол и интерактивный спектакль-игра «Вода!».

В течение нескольких дней на фестивале будут выступать артисты театра пластики Hand Made из Санкт-Петербурга. Главной постановкой «Рыбной недели» обещает стать иммерсивный спектакль «Приключения Синдбада», который показывают каждый день фестиваля.

Ранее The Village писал, что можно купить на фестивале «Рыбная неделя».

Источник: «Москва», сайт мэрии Москвы