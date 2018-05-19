В лапшичной PHO fighters 20 мая пройдет чемпионат по игре на видеоприставке Sega.

В соревновании примут участие 20 человек. Каждому зарегистрированному игроку предложат бокал пива «Черная Мамба» в подарок. Трем лучшим игрокам обещают ужин на 1000, 2000 или 3000 рублей.

Соревнование пройдет на двух телевизорах и проекторе. Начнется чемпионат в 17:30. Поболеть за участников могут все желающие. Оставить заявку на участие можно здесь.

Источник: представители PHO fighters