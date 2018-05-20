Московский дом национальностей запускает цикл из 20 бесплатных экскурсий по историческим районам столицы, которые посвятят представителям разных народов, проживавших в городе.

Учреждение впервые проведет четыре автобусные экскурсии, помимо которых запланировано 11 пешеходных прогулок, четыре квеста и одна интерактивная экскурсия. На ней в стенах Московского дома национальностей представят слайды редких исторических фотографий, чертежей храмов и памятников.

Участникам экскурсий расскажут о вкладе итальянских мастеров в создание Кремля, судьбе иностранцев, похороненных на Введенском кладбище, а также о столичных памятниках, связанных с историей разных народов.

Первая экскурсия пройдет в Лефортове завтра, 21 мая, а сам цикл завершится 30 июня прогулкой по Рогожскому кладбищу. Ознакомиться с расписанием мероприятий и записаться на них можно на сайте дома национальностей.

Источник: сайт мэрии Москвы