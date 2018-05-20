Представительство Европейского союза в России и Гёте-Институт проведут в Москве фестиваль зеленого документального кино Ecoсup.

В программу войдут пять фильмов об экологии: итальянские ленты «Окно во двор» и «Из глубины», немецкая картина «Зеленое золото», французский фильм «В поисках смысла» и австрийский «Хранители Земли». На русском языке картины представят впервые.

Также на фестивале запланированы лекции, посвященные устойчивому развитию и защите окружающей среды. Спикерами выступят 11 экспертов из России и Евросоюза.

Бесплатные показы и лекции пройдут с 21 по 26 мая в Высшей школе экономики, Центре документального кино и пространстве «Букводом» в Сокольниках. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия можно на сайте фестиваля.

Источник: Colta.ru