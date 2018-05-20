В субботу, 26 мая, в торговом центре «Мозаика» откроется арт-пространство NOL — экспериментальная площадка, созданная художественным руководителем Gogol School Ильей Ромашко.

В день открытия в новом пространстве состоится благотворительный фестиваль поэзии #вЖЫвую. Мероприятие посвящено выходу сборника стихотворений проекта «Живые поэты», объединившей 119 авторов, среди которых — Борис Гребенщиков, Хаски, Диана Арбенина, Глеб Самойлов, Ольга Седакова, Вера Павлова и Аля Кудряшева.

На фестивале выступят поэты Дмитрий Воденников, Яшка Казанова и Андрей Орловский, а также композитор Миша Мищенко, солист «Сансары» Саша Гагарин, вокалист OQJAV Вадик Королев и лидер группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» Алексей Румянцев.

На открытии NOL можно посетить татуировщиков и барберов, продегустировать кофе, приобрести лимитированную литературную коллекцию уличной одежды и прогуляться по галерее современного искусства. Кроме того, посетителей угостят крафтовым пивом. Часть вырученных средств организаторы направят тяжелобольным детям.

Купить билеты на фестиваль можно на сайте TimePad. Жители других городов могут попасть на мероприятие бесплатно, предъявив билет на самолет, поезд или автобус.

Источник: представители фестиваля