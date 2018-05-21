22 мая сервис «Яндекс.Афиша» проведет акцию «Лето билетов», в рамках которой билеты на летние концерты в Москве и Санкт-Петербурге можно будет купить со скидкой до 90 %.

Акция продлится с 12:00 до 23:59. Полный список мероприятий опубликуют на странице проекта завтра. Следующая аналогичная акция состоится в середине лета.

В прошлом году сервис уже проводил акцию «Лето билетов». Тогда страницу посетили более 180 тысяч человек, а партнерами акции стали Stereoleto, «Пикник “Афиши”» и другие крупные фестивали.

Ранее The Village рассказывал о лучших музыкальных фестивалях этого лета.

Источник: «Яндекс.Афиша»