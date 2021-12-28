На работе все горит и подарки еще не куплены

Много лет я была тем человеком, который в декабре находится в состоянии тревоги и сильно чувствует усталость от уходящего года. Я смотрела, как окружающие атмосферно готовятся к празднику: покупают подарки и еду к праздничному застолью, наряжают елку. А меня в это время с головой засасывали работа и горящие дедлайны. В общем, декабрь всегда был похож на прыжок в ледяную воду с разбега: глубоко ныряешь, выныриваешь и вдыхаешь свежий воздух только 31 декабря, а у тебя ничего не готово к празднику — даже нет банки майонеза.

Например, в позапрошлом году 31 декабря для It`s My City мы с коллегой делали репортаж о том, как Екатеринбург готовится к Новому году. Тогда же я не постановочно пошла покупать продукты к праздничному столу. Помню, как за несколько часов до самого праздника я уставшая таскала пакеты с покупками, ездила по магазинам. Мне казалось, что только я ничего не успела, и это раздражало, расстраивало.

В этом году все иначе: весь ментальный хардкор я прожила осенью. Тогда я носилась с бешеной скоростью по делам, пытаясь все успеть и достичь, но в итоге забыв о том, чего я хочу и как себя чувствую. Тогда я поняла, что больше не хочу быть «сосудом из достижений», и начала постепенно учиться снова ощущать вкус жизни. Мощную поддержку мне оказали близкие, а опору — терапевт и две привычки. Во-первых, я каждый день фиксирую свое состояние и отслеживаю причины, когда в нем происходят изменения, а во-вторых, радуюсь. На входе у «Коляда-театра» есть замечательная фраза: «Думайте о радости, только она одна остается, слышите?», и это действительно так.

Из-за всех этих изменений, у меня уже куплены подарки, что-то из продуктов к встрече Нового года. Даже если я что-то не успею, то пусть будет так. Главное — меньше тревожиться и в здоровом состоянии встретить 2022 год.