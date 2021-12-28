На работе все горит и подарки еще не куплены Почему нам тревожно в конце года и как с этим справиться
68 % опрошенных свердловчан нашли у себя признаки эмоционального выгорания в конце 2021 года. По результатам исследования, среди всех регионов России Свердловская область — на шестом месте по количеству опрошенных жителей, которые обнаруживают у себя признаки эмоционального выгорания из-за стресса перед Новым годом.
Мы пообщались с психологами о том, почему нужно игнорировать новогоднюю рекламу и важно разобраться не с навязанной моделью поведения перед праздниками, а с истинными причинами своих эмоций. А еще мы спросили у тех, кто уже несколько лет работает в горящих дедлайнах, как они проводят этот месяц, и получили вдохновляющие истории о спокойствии в декабре.
Почему нам плохо в декабре
Майя Скляр
врач-психиатр, психотерапевт «УГМК-Здоровье»
Перед Новым годом на работе объективно появляется больше задач, и вместе с ними в голове начинают проскальзывать беспокойные мысли: «Я с этим не справлюсь» и «Я что-то упущу». У этого есть несколько причин.
Во-первых, большинство считает Новый год сакральным временем, когда нужно подводить итоги и ставить новые цели. И люди испытывают беспокойство из-за чувства, что они упустили возможности. Также, эмоцию «я что-то не сделал» укрепляет новогодняя реклама с навязчивым призывом «купи» — он лишь доказывает, что у нас чего-то нет.
Во-вторых, причиной декабрьского беспокойства является ощущение, что все дела нужно сделать срочно — либо сейчас, либо никогда. Это касается и рабочих дедлайнов, и предпраздничных дел. Психолог Джон Рискинд описывает чувство срочности как надвигающуюся уязвимость. То есть мы начинаем чувствовать себя обеспокоенными к концу года, потому что нам кажется, будто угроза приближается быстрее с каждым днем. Сейчас идет век тревожных расстройств, потому что мы привыкли все делать срочно. На самом деле очень важно ничего не катастрофизировать и расставлять приоритеты, а при необходимости что-то отпускать.
Стоит чутко определять причины декабрьской обеспокоенности. Ведь если человек думает в декабре «кошмар, я ничего не успеваю», то у него тревога, а если он думает «пролетел очередной бесполезный год, когда я ничего не успел», то это чревато депрессивным состоянием.
Что делать, чтобы в декабре не было так плохо
Татьяна Украинцева
гештальт-терапевт
Тревога — это способ встречаться с каким-то эмоциональным переживанием. Поэтому в тревожном состоянии важно не найти «правильную» модель поведения, а попытаться разобраться, чем в принципе это вызвано. Например, тревога при виде падающего на дом метеорита — объективная, а перед публичным выступлением с годовым отчетом — нет, потому что в этом случае подгружаются эмоции, не связанные с сегодняшним днем: возможно, еще в школе вы пережили стыд во время публичного выступления.
Мы часто игнорируем тревогу из-за обесценивания окружающих фразами «не надо бояться», «не парься», «не надумывай». А обесценивать нельзя, потому что это усиливает чувство стыда: становится стыдно признаться, что ты до сих пор тревожишься.
Важно понимать не только то, что ты находишься в состоянии тревоги, но и то, с какими чувствами она связана. Возможно, это усталость из-за недосыпа, а возможно, страх кого-то подвести. Затем стоит разобраться, что ты можешь делать в этом состоянии, а что нет: например, продуктивно работать, торопиться, успевать все в срок. После нужно понять, что ты чувствуешь из-за этого на уровне тела — если задерживаешь дыхание из-за напряжения, то стоит сделать несколько глубоких вдохов, чтобы его нормализовать; а еще на уровне эмоций — возможно, это беспомощность из-за того, что нужно сделать задачи, которые зависят от других коллег, а они с ними задерживаются. Далее нужно признать все эти чувства, и после этого они начинают восприниматься проще. В гештальте есть выражение «побыть в чем-то», не давая оценку самому состоянию. Поэтому стоит разрешить себе побыть в грусти, беспомощности и любом другом состоянии, и это помогает уменьшить тревогу, вызванную им.
Как справляются с тревогой дизайнер, пиарщик, бухгалтер и журналистка
Лара Шихова
дизайнер
Вспоминая, с какой тревогой я провела декабрь в прошлом году, мне захотелось максимально осознанно подойти к концу 2021. Поэтому я структурировала свою работу и заранее купила основную часть подарков, чтобы в канун Нового года не бегать в суете — это помогло, и до середины декабря я чувствовала себя чиллово. Тем не менее, огня избежать не удалось: во второй половине месяца на меня навалилось очень много задач по работе и никуда не ушли хлопоты, связанные с оставшимися подарками, например, каждый год я рисую открытки своим друзьям. А еще очень лень чем-либо заниматься, когда за окном уральская серость. Не уходить в состояние тревоги мне помогает то, что, несмотря на занятость, я всегда строю планы не только на рабочие задачи, но и на встречи с друзьями и занятия спортом.
Алина Черныш
пиарщик
В начале декабря я словила какую-то неожиданную тишину, разобралась с дедлайнами на работе и подумала, что в этом-то декабре не буду поддаваться панике. Но уже в середине месяца поняла, что начинаю выгорать, живу в предвкушении, когда откроется второе дыхание и дотащит меня до конца декабря.
Каждый год я хочу взять отпуск в середине декабря и уехать очень далеко и без телефона. Но под влиянием разных обстоятельств меняются планы и состояния — это нормально. Обычно предпраздничное настроение у меня появляется только 30–31 декабря, когда работа позади и можно выдохнуть. Кажется, в декабре я чувствовала себя чиллово только в детстве и школе. В универе было тревожно из-за зачетной недели, затем я сразу начала работать и столкнулось с гонкой в задачах перед концом года.
В этом году мое состояние усталости перед Новым годом связываю с постковидными симптомами. А в целом, я теперь менее тревожный человек, больше руководствуюсь правилом «нормально делай — нормально будет», поэтому отказалась от перфекционизма и достигаторства. Во многом это заслуга второго года активной психотерапии.
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Оксана Солдатова
бухгалтер благотворительного фонда «Фонд Ройзмана»
Для меня канун Нового года — период спокойствия и предвкушения праздника, который ассоциируется с чем-то радостным, прекрасным, вдохновляющим. Энергии у меня в этот период становится много, я готова горы свернуть. Почему так получается, сложно сказать. В нашей семье всегда был праздник в Новый год, когда мы все собирались за большим столом. С этим моментом связаны только положительные эмоции. Поэтому и в работе в этот период я не испытываю стресса. Фраза «на работу, как на праздник» — это про меня.
Диана Кучина
журналистка It’s my City
Много лет я была тем человеком, который в декабре находится в состоянии тревоги и сильно чувствует усталость от уходящего года. Я смотрела, как окружающие атмосферно готовятся к празднику: покупают подарки и еду к праздничному застолью, наряжают елку. А меня в это время с головой засасывали работа и горящие дедлайны. В общем, декабрь всегда был похож на прыжок в ледяную воду с разбега: глубоко ныряешь, выныриваешь и вдыхаешь свежий воздух только 31 декабря, а у тебя ничего не готово к празднику — даже нет банки майонеза.
Например, в позапрошлом году 31 декабря для It`s My City мы с коллегой делали репортаж о том, как Екатеринбург готовится к Новому году. Тогда же я не постановочно пошла покупать продукты к праздничному столу. Помню, как за несколько часов до самого праздника я уставшая таскала пакеты с покупками, ездила по магазинам. Мне казалось, что только я ничего не успела, и это раздражало, расстраивало.
В этом году все иначе: весь ментальный хардкор я прожила осенью. Тогда я носилась с бешеной скоростью по делам, пытаясь все успеть и достичь, но в итоге забыв о том, чего я хочу и как себя чувствую. Тогда я поняла, что больше не хочу быть «сосудом из достижений», и начала постепенно учиться снова ощущать вкус жизни. Мощную поддержку мне оказали близкие, а опору — терапевт и две привычки. Во-первых, я каждый день фиксирую свое состояние и отслеживаю причины, когда в нем происходят изменения, а во-вторых, радуюсь. На входе у «Коляда-театра» есть замечательная фраза: «Думайте о радости, только она одна остается, слышите?», и это действительно так.
Из-за всех этих изменений, у меня уже куплены подарки, что-то из продуктов к встрече Нового года. Даже если я что-то не успею, то пусть будет так. Главное — меньше тревожиться и в здоровом состоянии встретить 2022 год.
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