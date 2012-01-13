МВД России заказало разработку приложения для смартфона «Мобильная полиция», которое позволит получать оперативные сводки происшествий и всю справочную информацию, оставлять жалобы о работе полицейских, а также экстренно вызывать наряд. Об этом сообщает интернет-газета «Маркер».

Приложение предназначено в первую очередь детям и среди прочего расскажет, что делать, если на улице подошел незнакомый человек, как правильно переходить дорогу и по какому номеру звонить в случае беды. Кроме того, в приложении будет кнопка экстренного вызова полиции.

Инициатором создания «Мобильной полиции» стали общественные организации «Наш город» и «Ратники отечества», которые сами обратились в МВД. Там идею поддержали, и весной приложение будет готово.