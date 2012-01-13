У полиции появится своё мобильное приложение Вслед за мобильной приёмной правительства Москвы своё приложение решили сделать в МВД — в нём будет кнопка экстренного вызова полиции, а также оперативные сводки и электронная книга жалоб.
МВД России заказало разработку приложения для смартфона «Мобильная полиция», которое позволит получать оперативные сводки происшествий и всю справочную информацию, оставлять жалобы о работе полицейских, а также экстренно вызывать наряд. Об этом сообщает интернет-газета «Маркер».
Приложение предназначено в первую очередь детям и среди прочего расскажет, что делать, если на улице подошел незнакомый человек, как правильно переходить дорогу и по какому номеру звонить в случае беды. Кроме того, в приложении будет кнопка экстренного вызова полиции.
Инициатором создания «Мобильной полиции» стали общественные организации «Наш город» и «Ратники отечества», которые сами обратились в МВД. Там идею поддержали, и весной приложение будет готово.
В сети занялись ребрендингом полиции
Как на ладони: 14 iPhone-приложений для Москвы
Стоит отметить, что в последнее время госструктуры всё чаще создают мобильные приложения. Например, в декабре правительство Москвы запустило сервис «Мобильная приемная», позволяющий жаловаться на работу служб ЖКХ. Все жалобы и предложения пользователей обещают передавать лично мэру. Тогда в мэрии заявили, что только за первую неделю на основе поступивших жалоб недобросовестные подрядчики получили штрафы на 11 миллионов рублей.
Правительство Москвы запустило мобильный сервис для жалоб
Свой вклад в развитие интернет-технологий буквально на этой неделе внесло Министерство обороны РФ — ведомство представило патриотические компьютерные игры для детей и взрослых. Идею озвучили еще в 2010 году, тогда военные собирались создать русский аналог Warcraft. В итоге 36 миллионов рублей пошли на флеш-игры «Морской бой», «Тетрис», «Сапер» и «Тест на воинское звание».
Комментарии
Ну они люди дисциплинированные и даже скромные. И потом - можно еще сварганить патриотическую тамагочу.
Тэги
Прочее