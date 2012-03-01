Ранее власти отказывались согласовать митинг в центре города и предлагали провести его по традиции на Болотной площади или проспекте Сахарова. Но оппозиция заявила, что намерена провести протестную акцию только в центре.

Также в понедельник на Пушкинской площади соберутся коммунисты. «Мы объединим заявку с КПРФ, которые собирались митинговать там в 18:00», — сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов радио «Коммерсант FM». В итоге сцена будет расположена у кинотеатра «Пушкинский», а входы на митинг откроют со стороны Страстного бульвара.﻿

На Facebook уже создано новое событие «Митинг за честные выборы 5 марта», оно сопровождается таким заявлением: «Мы считаем выборы президента несвободными и нелегитимными. Их проводила та же избирательная комиссия, которая уже воровала наши голоса 4 декабря. К ним не допустили независимых кандидатов, вся центральная пресса работала на одного кандидата — Владимира Путина, — а в работе его штаба мы видели много нарушений, в том числе Уголовного кодекса. Мы придем, чтобы выразить свой протест. До встречи на Пушкинской!»

Кстати, на следующий день после выборов свой митинг намерено провести и прокремлевское движение «Наши» — там заявлено 15 тысяч человек, и мэрия предоставила им Манежную площадь. Всего же 4 и 5 марта в столице пройдет около 20 митингов и пикетов, устроенных различными политическими силами.