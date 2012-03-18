Город18 марта 2012
Цифры недели: Каток в парке Горького 500 тысяч посетителей и 150 пар украденных коньков, 11 тысяч бокалов глинтвейна и 477 ушибов и переломов — The Village подвел итоги зимнего сезона в парке Горького.
15 марта зимний сезон в парке Горького официально завершился. Инсталляция «Зима в парке» у центрального входа уже исчезла, а сейчас начали разбирать огромный каток из искусственного льда и соседние кафе. The Village посчитал, сколько человек посетили каток и когда были самые загруженные дни, сколько украли коньков из проката и кому понадобилась медицинская помощь.
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Комментарии
Дорого и огромная толпа народу(читать - лимиты). Тот же каток в ботаническом саду размером с три футбольных поля гораздо лучше, дешевле. Правда лично я в этом году чаще посещал каток в кунцево. залито фубольное поле, лед отличный, народу в будни мало, в выходные средне. стоимость 50 по будням, 100 по выходным.
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