15 марта зимний сезон в парке Горького официально завершился. Инсталляция «Зима в парке» у центрального входа уже исчезла, а сейчас начали разбирать огромный каток из искусственного льда и соседние кафе. The Village посчитал, сколько человек посетили каток и когда были самые загруженные дни, сколько украли коньков из проката и кому понадобилась медицинская помощь.