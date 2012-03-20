У Москвы будет свой туристический бренд Столичный комитет по туризму предлагает придумать, как сделать Москву привлекательной для туристов, и разработать сувенирный бренд — госзаказ стоит 5 миллионов рублей.
Комитет по туризму продолжает бурную деятельность: чиновники уже выпустили путеводители по Москве с QR-кодами и «инновационные» сувениры, в начале марта запустился официальный сайт для туристов, а теперь ведомство решило вплотную заняться туристическим брендом города.
На сайте госзакупок уже появился соответствующий лот. За 5 020 000 рублей исполнитель заказа должен создать «оригинальный и органичный логотип Москвы как мирового туристского центра», придумать слоган на русском и английском языках, визуальный ряд, шрифтовые и цветовые решения, видеоролики и брендбук, где будут детально описаны все элементы фирменного стиля.
Еще от победителя ждут маркетинговую и рекламную стратегии по привлечению туристов и подробный анализ уже сложившейся в городе инфраструктуры. Принимать заявки будут до 20 апреля, а готова работа должна быть осенью.
Сегодня в столице существует несколько брендов, которые выпускают сувенирную продукцию. Самые заметные — Wow Moscow и компания Babushkov с проектом Heart Of Moscow. Последний производит шерстяные варежки, носки, значки и коллекционные открытки с видами собора Василия Блаженного, а Wow Moscow — магниты, кружки, брелоки, футболки, толстовки, бейсболки, обложки для паспорта и другие мелочи. Впрочем, недавно у проекта Wow Moscow появились ярые противники, которые даже создали блог, где отслеживают все неудачи бренда. Свою нелюбовь они объясняют тем, что, на их взгляд, логотип получился безвкусным и безыдейным.
Инициативная группа разрабатывает логотип Москвы
Для городских сувениров разработали бренд
Перестройка: бренд города
Комментарии
Да, все так.
Опять же, если места, подобные Dom-у будут создаваться, важно следить, чтобы их не оккупировали местные проститутки. Да, знаю им тоже жить надо, но давайте как-то эти две категории граждан сортировать.
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