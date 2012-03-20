На сайте госзакупок уже появился соответствующий лот. За 5 020 000 рублей исполнитель заказа должен создать «оригинальный и органичный логотип Москвы как мирового туристского центра»,﻿ придумать слоган на русском и английском языках, визуальный ряд, шрифтовые и цветовые решения, видеоролики и брендбук, где будут детально описаны все элементы фирменного стиля.

Еще от победителя ждут маркетинговую и рекламную стратегии по привлечению туристов и подробный анализ уже сложившейся в городе инфраструктуры. Принимать заявки будут до 20 апреля, а готова работа должна быть осенью.

Сегодня в столице существует несколько брендов, которые выпускают сувенирную продукцию. Самые заметные — Wow Moscow и компания Babushkov с проектом Heart Of Moscow. Последний производит шерстяные варежки, носки, значки и коллекционные открытки с видами собора Василия Блаженного, а Wow Moscow — магниты, кружки, брелоки, футболки, толстовки, бейсболки, обложки для паспорта и другие мелочи. Впрочем, недавно у проекта Wow Moscow появились ярые противники, которые даже создали блог, где отслеживают все неудачи бренда. Свою нелюбовь они объясняют тем, что, на их взгляд, логотип получился безвкусным и безыдейным.