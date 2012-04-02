Москве перейдет 160 тысяч гектаров южных и западных территорий Подмосковья, включая Сколково и Рублево-Архангельское. Присоединить эти земли решили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Борис Громов в прошлом июле. На выбранных территориях застроено только 12 млн кв. метров и проживают всего 250 тысяч человек. На свободных площадях хотят построить 105 млн кв. метров недвижимости, в основном жилой.

На юго-западе предлагают также построить город-спутник для чиновников. Столичный мэр надеется, что расширение Москвы позволит снизить плотность населения почти в два раза, а также предоставит территории для застройки «образовательным и производственным центрам». Жители присоединенных территорий получат статус москвичей, им перейдут московские надбавки к пенсиям, пособиям по инвалидности и выплатам для молодых семей.

Расширение границ грозит серьезными переименованиями улиц, так как в новой Москве может оказаться больше 200 названий, которые дублируют не только московские топонимы, но и названия в соседних районах. Чаще других встречаются улицы Ленина, Советская, Коммунистическая. Однако в мэрии нашли способ избежать масштабных переименований: новые территории сохранят статус городских или сельских поселений. Это значит, что в большой Москве вполне может быть, например, две Школьных улицы, но официальный адрес у них будет двойным: г. Москва, г. Троицк, ул. Школьная.

Также на прошлой недели стало известно, что Общественная палата РФ серьезно раскритиковала проект «Большая Москва». Как сообщила газета «Коммерсант», рабочая группа приняла резолюцию, в которой указала, что нынешний проект создает проблемы для местных жителей, а масштабное строительство на новых землях способно уничтожить природный комплекс Подмосковья. Впрочем, в Общественной палате заявили, что резолюции не существует, и пообещали подать на издание в суд за клевету.