Занятия включают разнообразные упражнения: джоггинг (бег трусцой), кроссовая подготовка, фартлек (бег со сменой скоростей), кроссфит (специальная программа функциональной подготовки), стретчинг (упражнения на растягивание, гибкость и мышечное расслабление), а также занятия йогой. Тренировки проходят три раза в неделю: по понедельникам и средам в 20:00, а по субботам в 12:00. Место и время сбора — главный вход в бассейн за полчаса до начала занятий. Для бегунов откроют раздевалки, в которых можно переодеться и оставить вещи.

Курс рассчитан на пять недель подготовки и одну неделю подведения итогов. Продолжительность занятий будут постепенно увеличивать: первые две недели тренировки будут продолжаться 40–50 минут, а далее — 60–80 минут.

Цель мероприятия — подготовить бегунов к марафонской дистанции в 42 км. А те, кто пока не готов осилить такое расстояние, смогут выбрать дистанцию в 10 км, 5 км или даже 2 012 м. Благотворительный марафон состоится 20 мая, принять участие в нем могут все желающие. Подробнее об акции можно узнать на странице в Facebook.