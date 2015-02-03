Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Смольного о выселении Генконсульства Польши из здания на 5-й Советской, 12–14. Кроме того, консульство должно заплатить городу 74,3 миллиона рублей трёхлетней задолженности по арендной плате, пишет «РБК».

Иск в конце июля 2014 года подало государственное унитарное предприятие по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» — это ГУП, подведомственное Комитету по внешним связям Смольного. Чиновники потребовали взыскать с Генконсульства «суммы неосновательного обогащения в размере 74,3 миллиона рублей» и освободить здание.

Генконсульство сможет подать апелляцию в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.