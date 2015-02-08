Смерть блокадницы, закрытие «Выборгской» и выселение Генконсульства Польши Смерть блокадницы, закрытие «Выборгской», выселение Генконсульства Польши и другие важные городские события уходящей недели
Клуб казачьей песни на месте «Центральной станции»
Депутат Виталий Милонов хочет закрыть все петербургские гей-клубы. В частности, на месте «Центральной станции» парламентарий предлагает открыть клуб казачьей песни.
Снижение тарифа в электричках
В Ленинградской области снизят тариф на пригородные перевозки, что позволит сохранить все маршруты электричек. Новый тариф составит 2,5 рубля за километр — это на 0,15 рубля меньше тарифа, действующего с 1 января.
Выселение Генконсульства Польши
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Смольного о выселении Генконсульства Польши из здания на 5-й Советской, 12–14. Кроме того, консульство должно заплатить городу 74,3 миллиона рублей трёхлетней задолженности по арендной плате.
Закрытие «Выборгской»
Станцию метро «Выборгская» 7 февраля закрыли на капитальный ремонт. Он продлится 11 месяцев. На время закрытия пустят новые маршруты автобуса и трамвая.
Смерть блокадницы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 81-летней блокадницы Раузы Галимовой, которую 3 февраля доставили в полицию из магазина «Магнит» в Кронштадте из-за подозрения в краже сливочного масла. Следствие нашло признаки преступления, предусмотренного статьёй 109 УК, — «Причинение смерти по неосторожности».