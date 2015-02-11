В Петербурге в среду зафиксирована рекордно высокая для 11 февраля температура воздуха — плюс 4,8 градуса. Это больше рекорда 90-летней давности, когда в 1925 году в этот день зафиксировали плюс 4,7 градуса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской Гидрометцентр.

При этом в Гидрометцентре напомнили, что в предыдущие дни погода в Петербурге была относительно холодной. Ранее синоптики прогнозировали, что в течение февраля температура воздуха в городе будет на один-три градуса выше нормы.