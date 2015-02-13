Губернатор Георгий Полтавченко подписал антикризисный план Смольного, пишет «Фонтанка».

В план включили многие предложения, которые чиновники и так давно обсуждали. Например, документ ещё раз подтверждает, что правительство пока не будет вводить дополнительные сборы с мелких и крупных ретейлеров. Также в плане предусмотрен упрощённый порядок продления договоров аренды земельных участков для добросовестных арендаторов. По плану, Смольный намерен отдавать земельные участки по льготным ставкам для размещения торговых объектов тем предпринимателям, которые будут продавать продукцию российских производителей.

Ряд мер касается чиновников: так, им придётся отказаться от закупок товаров, «не относящихся к неотложным нуждам», например новых автомобилей и дорогостоящей мебели. Кроме того, каждый год органы власти должны будут снижать потребление коммунальных ресурсов на 2 %: таким образом, чиновникам придётся быстрее мыть руки, выключать свет, уходя на совещание, а также не оставлять компьютер включённым на ночь. Планом также предусмотрена «оптимизация расходов на персонал», то есть в том числе сокращение штатов.

В правительстве уверены: преодолеть кризис поможет активизация конгрессно-выставочной деятельности, использование отечественного оборудования при создании объектов IT-инфраструктуры и организация рынков выходного дня.