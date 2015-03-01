Антимилитаристские плакаты в метро

В петербургском метро 23 февраля неизвестные разместили плакаты антимилитаристского содержания. Часть плакатов стилизована под детские рисунки, часть представляет собой высказывания литературных классиков, часть — переиначенные поздравления с Днём защитника Отечества.

   

Закрытие «Телемакса»

Сеть бытовой техники и электроники «Телемакс» окончательно прекратила работу. 24 февраля в Петербурге закрыли последние пять магазинов ретейлера. Пока сеть продолжит распродавать товарные остатки, чтобы рассчитаться с поставщиками. Как именно это будет происходить, неизвестно.

   

Себестоимость жетона метро

Петербургский метрополитен впервые раскрыл себестоимость жетона. Она составляет 13,27 рубля — за такую сумму метрополитен закупает один жетон у Гознака.

   

Реконструкция «Новой Голландии»

«Новую Голландию» реконструируют не к 2017 году, как собирались, а к 2025-му. Это следует из приложения к постановлению правительства Петербурга. Перенос сроков связан с изменениями Федерального закона «Об объектах культурного наследия». 

   

Прогноз погоды на март

Гидрометцентр Петербурга подготовил прогноз на март. Синоптики считают, что к середине марта в городе похолодает. Средняя температура в марте будет на 3–4 градуса выше нормы. Из осадков обещают морось и дождь со снегом.