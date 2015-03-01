Антимилитаристские плакаты в метро, прогноз погоды на март и закрытие сети «Телемакс» Антимилитаристские плакаты в метро, прогноз погоды на март, закрытие сети «Телемакс» и другие важные городские события уходящей недели
Антимилитаристские плакаты в метро
В петербургском метро 23 февраля неизвестные разместили плакаты антимилитаристского содержания. Часть плакатов стилизована под детские рисунки, часть представляет собой высказывания литературных классиков, часть — переиначенные поздравления с Днём защитника Отечества.
Закрытие «Телемакса»
Сеть бытовой техники и электроники «Телемакс» окончательно прекратила работу. 24 февраля в Петербурге закрыли последние пять магазинов ретейлера. Пока сеть продолжит распродавать товарные остатки, чтобы рассчитаться с поставщиками. Как именно это будет происходить, неизвестно.
Себестоимость жетона метро
Петербургский метрополитен впервые раскрыл себестоимость жетона. Она составляет 13,27 рубля — за такую сумму метрополитен закупает один жетон у Гознака.
Реконструкция «Новой Голландии»
«Новую Голландию» реконструируют не к 2017 году, как собирались, а к 2025-му. Это следует из приложения к постановлению правительства Петербурга. Перенос сроков связан с изменениями Федерального закона «Об объектах культурного наследия».
Прогноз погоды на март
Гидрометцентр Петербурга подготовил прогноз на март. Синоптики считают, что к середине марта в городе похолодает. Средняя температура в марте будет на 3–4 градуса выше нормы. Из осадков обещают морось и дождь со снегом.