Точная дата закрытия «Василеостровской», сокращения среди чиновников и шаманский обряд в ЗакСе Точная дата закрытия «Василеостровской», сокращения среди чиновников, шаманский обряд в ЗакСе и другие важные городские события уходящей недели
Открытие первой веломойки
В Петербурге открылась первая специализированная мойка для велосипедистов. Она находится на базе магазина-мастерской Two Wheels на Ординарной, 18, неподалёку от станции метро «Петроградская».
Сокращение чиновников КУГИ
В связи с ликвидацией районных управлений КУГИ Смольный уволит более 300 госслужащих. Это почти половина всех нынешних сотрудников комитета и 3,4 % от общего числа петербургских чиновников. Такая мера позволит городскому бюджету сэкономить 340 миллионов рублей.
Отключение художественной подсветки
ГУП «Ленсвет» рассматривает возможность экономить средства за счёт отключения художественной подсветки по ночам. Речь идёт о возможном отключении 70 % подсветки с двух до пяти часов ночи. Это позволит сэкономить порядка 10 миллионов рублей в год.
Дата закрытия «Василеостровской»
Станцию метро «Василеостровская» закроют на капитальный ремонт 7 июля. Изначально в метрополитене планировали начать работы 1 июля, но по просьбе администрации Василеостровского района срок немного отложили.
Изгнание злой энергии из ЗакСа
В Мариинском дворце, где располагается парламент Петербурга, прошёл шаманский обряд. Депутат от КПРФ Игорь Коровин пригласил в Мариинский дворец некоего шамана Колю, который провёл обряд очищения помещений дворца от злой энергии.