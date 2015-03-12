Город12 марта 2015
Загорающие на пляже Петропавловской крепости На пляже Петропавловской крепости появились первые загорающие
На пляже Петропавловской крепости появились первые загорающие. Сегодня днём около десятка мужчин и женщин принимали солнечные ванны у стен крепости.
Фотография была сделана в полдень, в это время в Петербурге было плюс 4 градуса.
Прошлым летом, как и в предыдущие годы, Роспотребнадзор разрешил загорать на пляже Петропавловской крепости, запретив, однако, там купаться.
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