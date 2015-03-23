Новым главой Комитета по градостроительству и архитектуре стал глава архитектурного бюро «Григорьев и партнёры» Владимир Григорьев. Сегодня губернатор Георгий Полтавченко подписал документы о назначении, сообщает Dp.ru.

В комитете почти пять месяцев не было председателя — после того как в ноябре 2014 года пост покинул Олег Рыбин. Временно исполняющим обязанности председателя назначили его заместителя Александра Тетерина.

Архитектурное бюро, возглавляемое Владимиром Григорьевым, спроектировало, среди прочего, Ледовый дворец, торговый комплекс «Галерея», здание Главного управления Центробанка по Петербургу, гостиницу «Балтийская звезда» и коттеджный городок в Стрельне рядом с Константиновским дворцом.