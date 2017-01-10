Участники арт-группы «Явь» разместили в центре Петербурга изображения игровой рулетки, на которых вместо чисел изображены негативные последствия азартных игр: «ушла жена», «потерял друзей», «взял в долг». Об этом говорится в сообщении на странице арт-группы во «ВКонтакте».

«Мы хотим сказать, что азартные игры — это всегда проигрыш, а выигрыш — лишь мнимая иллюзия удачи. Казино выгодно эксплуатировать миф о везунчиках и исключительности — на самом же деле суровая правда жизни такова, что любой игрок с фортуной в конечном счете проигрывает», — отметили участники арт-группы.

Работу «Казино ни для кого» приурочили к открытию первого казино в Сочи. Авторы считают, что после открытия казино регион ждет рост теневого оборота капитала и увеличение влияния криминальных структур.