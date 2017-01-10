Арт-группа «Явь» посвятила новую работу казино и азартным играм Художники поместили в центре Петербурга изображения рулетки
Участники арт-группы «Явь» разместили в центре Петербурга изображения игровой рулетки, на которых вместо чисел изображены негативные последствия азартных игр: «ушла жена», «потерял друзей», «взял в долг». Об этом говорится в сообщении на странице арт-группы во «ВКонтакте».
«Мы хотим сказать, что азартные игры — это всегда проигрыш, а выигрыш — лишь мнимая иллюзия удачи. Казино выгодно эксплуатировать миф о везунчиках и исключительности — на самом же деле суровая правда жизни такова, что любой игрок с фортуной в конечном счете проигрывает», — отметили участники арт-группы.
Работу «Казино ни для кого» приурочили к открытию первого казино в Сочи. Авторы считают, что после открытия казино регион ждет рост теневого оборота капитала и увеличение влияния криминальных структур.
Ранее активисты группы «Явь» создали граффити с Виталием Мутко и Виталием Милоновым. В апреле 2016 года активисты спустили в Фонтанку муляж трехглазой утки, а в октябре разместили в парках и скверах Петербурга альтернативные дорожные знаки. В ноябре участники арт-группы продолжили околополитическую серию #politgraff граффити с певицей Мадонной и Дональдом Трампом. В декабре художники провели в Петербурге акцию против аудиорекламы в общественных местах и нарисовали портрет министра культуры Владимира Мединского в шапочке из фольги.
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