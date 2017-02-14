Убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга С таким предложением выступил комитет по градостроительству Петербурга
Комитет по градостроительству Петербурга предложил перенести Университет физкультуры имени Лесгафта с набережной Мойки в рамках реновации Северной Коломны. На месте вуза может появиться новое городское пространство, сообщает «Фонтанка». Куда планируется перенести университет физкультуры, не сообщается.
Глава комитета Владимир Григорьев на заседании городского правительства рассказал о возможности создания на территории университета «крупного общегородского центра с новой функцией и нового пешеходного пространства, связывающего улицу Декабристов с Новой Голландией». Преобразование затронет территорию, расположенную на улице Декабристов, 35.
Предложенный вариант также предусматривает реновацию кондитерской фабрики имени Самойловой на улице Писарева, 3. По мнению чиновников, производство диссонирует с окружающей застройкой.
В базовом варианте реновация предусматривает капремонт домов и сетей, строительство парковок и вовлечение в оборот неиспользуемых городом зданий. К этому может добавиться развитие велоинфраструктуры и новых пешеходных маршрутов — вдоль набережной Мойки и от Адмиралтейского канала до Галерной, через проходные дворы.
Программа сохранения исторического центра Петербурга была утверждена в 2012 году. В нее вошли две территории общей площадью 112 гектаров — «Конюшенная» и «Северная Коломна — Новая Голландия». Позже был добавлен квартал «Лиговка». Стоимость реновации кварталов оценивалась в 69 миллиардов рублей.
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