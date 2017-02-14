Комитет по градостроительству Петербурга предложил перенести Университет физкультуры имени Лесгафта с набережной Мойки в рамках реновации Северной Коломны. На месте вуза может появиться новое городское пространство, сообщает «Фонтанка». Куда планируется перенести университет физкультуры, не сообщается.



Глава комитета Владимир Григорьев на заседании городского правительства рассказал о возможности создания на территории университета «крупного общегородского центра с новой функцией и нового пешеходного пространства, связывающего улицу Декабристов с Новой Голландией». Преобразование затронет территорию, расположенную на улице Декабристов, 35.



Предложенный вариант также предусматривает реновацию кондитерской фабрики имени Самойловой на улице Писарева, 3. По мнению чиновников, производство диссонирует с окружающей застройкой.

В базовом варианте реновация предусматривает капремонт домов и сетей, строительство парковок и вовлечение в оборот неиспользуемых городом зданий. К этому может добавиться развитие велоинфраструктуры и новых пешеходных маршрутов — вдоль набережной Мойки и от Адмиралтейского канала до Галерной, через проходные дворы.