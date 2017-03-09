Правительство Свердловской области обновило список мест для митингов

Правительство Свердловской области утвердило перечень мест, «приспособленных для обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений». Об этом сообщает Znak.com.

Список создан для исполнения норм федерального закона «О собраниях, митингах и демонстрациях» и содержит 81 общественную площадку, на которых областные чиновники готовы видеть митинги «по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».

Жителям Екатеринбурга предлагают встречаться для обсуждения политических вопросов в трех местах: сквере по улице Большакова (возле КРК «Уралец»), парке имени 50-летия ВЛКСМ и парке Победы на Уралмаше. Площадь последнего составляет 178 тысяч квадратных метров — это самая крупная площадка для митингов в регионе. По областному законодательству, норма заполняемости мест для митингов составляет один человек на полтора квадратного метра площади.

В Екатеринбурге ни одно из указанных в перечне мест не является популярной площадкой для проведения массовых акций. Вместо этого политические организации чаще выбирают для акций площадь Труда либо площадь Обороны.